Stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto e ucciso da un camion. È morto così lunedì mattina, a Cernusco sul Naviglio, un uomo di 74 anni. L’incidente è avvenuto attorno alle 10.30 lungo la Strada Padana Superiore, nei pressi di una rotonda, nel comune alle porte di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo pesante. Per il 74enne però non c’è stato nulla e i sanitari – fa sapere l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia in una nota – hanno potuto solo constatarne la morte.

La lista delle vittime tra i ciclisti continua ad allungarsi e anche il 2025 si apre con diversi decessi. Nel 2024, secondo la stima preliminare dell’Osservatorio Sapidata-Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), sono stati 204 i ciclisti morti sulle strade italiane. La Lombardia si conferma una delle regioni più colpite, con 35 vittime, pari a quasi un sesto del totale nazionale.

Negli ultimi anni, a Milano, numerose manifestazioni di ciclisti e pedoni hanno portato in strada centinaia di persone sotto lo slogan “Basta morti in strada”. Un movimento che chiede con forza l’adozione del modello Città 30, per ridurre la velocità delle auto e migliorare la sicurezza di chi si muove sulle due ruote o a piedi.