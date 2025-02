Si accende la polemica politica sui corsi di educazione sessuale proposti di Teen Star (Sexuality teaching in the context of adult responsibility), programma di stampo cattolico ispirato all’impostazione “antropologica ripresa da Karol Wojtyla – si legge sul sito -, che riflette sul valore intrinseco della persona e della sessualità, profondamente inscritta nell’essere umano”. Ad accendere i riflettori sul caso, arrivato in Parlamento e in Regione Veneto attraverso due interrogazioni del Partito Democratico, è stato Daniele Terzariol, capogruppo dem a San Donà di Piave dove ad aprile scorso si sono tenute delle lezioni con una classe della secondaria “Lucia Schiavinato”. A mettere sotto accusa l’ente – accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – sono l’onorevole Rachele Scarpa e la consigliera regionale Francesca Zottis che chiedono “trasparenza e maggiore controllo su queste attività educative”.

Secondo le due politiche “recentemente sono emersi episodi in cui l’iniziativa dell’associazione è stata oggetto di forte critica in diverse scuole italiane (in particolare nei casi avvenuti a San Donà di Piave e a Torino) dove i corsi hanno suscitato forte indignazione tra genitori, insegnanti e opinione pubblica, sollevando questioni di trasparenza, rispetto dei principi educativi e dei diritti dei minori”.

Il primo a sollevare dubbi è stato Terzariol che a distanza di mesi ha portato la questione in consiglio comunale: “Mi chiedo perché l’amministrazione – dice a ilfatto.it – abbia scelto questa realtà anziché un soggetto pubblico. Ho chiesto di sapere qual è la documentazione richiesta dal Comune per comprovare l’affidabilità e la professionalità degli operatori che entrano nelle classi”.

Al di là delle questioni procedurali il capogruppo del Pd durante il dibattito ha puntato il dito contro Teen Star perché “viene detto che, nel caso una donna volesse valutare se i giorni sono fertili o meno, basta controllare il liquido vaginale toccandoselo e controllando la sua viscosità”.

Insomma, secondo il Pd, non ci sarebbe “rispondenza scientifica”. Una questione che Scarpa vuole portare all’attenzione di Valditara: “L’associazione – cita l’interrogazione – è stata oggetto di numerose polemiche pubbliche in relazione alla natura dei corsi da essa proposti nelle scuole all’interno del programma principalmente incentrato sull’educazione affettiva e sessuale per adolescenti, ma che sembra essere legato a tematiche che destano preoccupazione per il loro contenuto e per le modalità con cui viene realizzato”.

Interrogativi a cui l’assessore ai servizi sociali di San Donà Federica Marcuzzo ha risposto sostenendo la propria scelta: “Teen Star cioè l’educazione sessuale in un contesto di responsabilità adulta, è un’associazione del terzo settore iscritta al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e al Mepa, è un programma di educazione affettiva e sessuale per bambini e adolescenti, che tiene conto della totalità della persona. Attualmente è diffuso in cinquantasei nazioni e l’associazione periodicamente organizza convegni internazionali, seminari di studio, giornate di formazione e confronto per la discussione e l’analisi dei risultati di ricerca prodotti nei diversi Paesi. Teen Star è un programma laico e aconfessionale. La laicità davvero libera da ogni ideologia, è un punto di forza del programma, poiché il suo riferimento è la struttura umana, il dato di realtà”.

Parole messe in dubbio dal Pd. Scarpa contatta dal nostro giornale sottolinea: “Altro che ideologia gender! Qui siamo di fronte ad associazioni che non hanno alcuna base scientifica”. Sul sito italiano del programma si spiega che “l’attuale responsabile Internazionale di Teen Star è Vigil Pilar, ginecologa, PhD in scienze biologiche e fisiologiche, docente presso la facoltà di scienze biologiche dell’Università Cattolica del Cile, autrice di numerose pubblicazioni e collaborazioni scientifiche, sposata e madre di quattro figli”. Alle persone che si formano e diventano Tutor Teen Star non è richiesta alcuna informazione relativa alla propria appartenenza o meno a confessione o credo religioso.