Avvocato con un passato in politica con Alleanza Nazionale e Italia dei Valori, fino a occupare un ruolo di governo con Romano Prodi, Luigi Li Gotti è l’autore della denuncia per favoreggiamento e peculato in concorso che ha fatto scattare l’avviso di garanzia per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in relazione al caso del generale libico Osama Almasri.

“Io ho fatto una denuncia ipotizzando dei reati e ora come atto dovuto, non è certo un fatto anomalo, la Procura di Roma ha iscritto nel registro la premier e i ministri. Ora la Procura dovrà fare le sue valutazioni e decidere come proseguire, se individuare altre fattispecie o inviare tutto al tribunale dei Ministri. Io mi sono limitato a presentare una denuncia”, ha spiegato confermando di aver inviato lui l’atto in procura lo scorso 23 gennaio.

Settantasette anni, originario di Mesoraca, in provincia di Crotone, Li Gotti vive a Roma dagli Anni settanta dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e ha esercitato la professione di avvocato. Difensore di noti pentiti come Giovanni Brusca, Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo, è stato avvocato di parte civile nel processo per la strage di Piazza Fontana, ha assistito la famiglia del commissario Luigi Calabresi, ma ha partecipato anche ai processi sul caso Aldo Moro, delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, nonché dei fatti della scuola Diaz di Genova.

La presidente del Consiglio lo ha definito un “ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi”. Ma in realtà la sua attività politica è iniziata a Crotone nelle organizzazioni giovanili del Movimento sociale italiano con cui è stato eletto consigliere comunale. Dopo il passaggio ad Alleanza Nazionale e una lunga militanza a destra, nel 1998 esce da An e, quattro anni più tardi, nel 2002 passa all’Italia dei valori, divenendone il responsabile del dipartimento Giustizia. Qui si innesta il riferimento di Meloni: Li Gotti è stato infatti sottosegretario alla Giustizia tra il 2006 e il 2008 durante il governo Prodi. Dopodiché viene eletto senatore di Idv, il partito fondato da Antonio Di Pietro, nella circoscrizione Emilia-Romagna per il centrosinistra nella XVI legislatura.