Costretti a dormire in tenda, per non perdere il posto, e stare in fila ore, se non giorni, anche sotto la pioggia. Ha dell’incredibile quello che sta accadendo all’ufficio immigrazione della Questura di Torino: da giorni le persone che devono rinnovare il permesso di soggiorno faticano a prendere appuntamento e a farsi ricevere, poiché l’ufficio resta aperto solo tre ore il martedì e il giovedì. La Questura ha fatto sapere di essere alla ricerca di una soluzione. Intanto la Croce Rossa aiuta le persone in coda, distribuendo coperte e tè caldo. Nelle interviste raccolte dall’Ansa, c’è chi racconta di essere in fila da due settimane.