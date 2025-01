La clamorosa conferma che Darren Cahill non farà più parte del team di Jannik Sinner è arrivata dalla bocca del numero 1 al mondo, ai microfoni di Eurosport subito dopo la vittoria contro Tristan Schoolkate nel secondo turno degli Australian Open. “Ha detto lui che il 2025 è la sua ultima stagione. Lo aveva detto lui in un’intervista, non è una novità”, ha dichiarato l’altoatesino. Chi prenderà dunque il suo posto a partire dalla prossima stagione? I favoriti, al momento, paiono essere 4. Uno di questi è Carlos Moya, ex allenatore di Nadal. Poi c’è Ivan Ljubicic che ha seguito Federer. Anche Magnus Norman sarebbe in lizza: è colui che ha fatto esplodere Wawrinka. E infine la suggestione John McEnroe che in passato si era occupato di Raonic.

Con Simone Vagnozzi, il supercoach australiano è stato l’artefice del percorso di Sinner fino alla conquista della prima posizione del ranking. Un’impresa che gli era già riuscita in carriera con Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep. Adesso però Cahill, 59 anni, ha scelto di lasciare il mondo del tennis, almeno quello di primo livello, per dedicarsi alla famiglia. Il lavoro di Vagnozzi è stato e continua a essere determinante per far evolvere il tennis di Sinner. Cahill invece è stato importantissimo non solo a livello tecnico–tattico, ma in primis per creare un ambiente vincente. Ha spinto l’altoatesino verso il definitivo salto di qualità e poi gli ha mostrato come reggere la pressione che ne deriva. In pratica, lo ha trasformato nella macchina quasi perfetta che nel 2024 ha vinto due Slam e dominato per quasi tutta la stagione. Allo tempo stesso, per Cahill allenare Sinner ha rappresentato il punto più alto di tutta la sua carriera. Insomma, è chiaro che il suo sostituto dovrà fare i conti con un carico di responsabilità pesantissimo.