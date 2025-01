“Dopo l’ondata di precipitazioni che si è abbattuta nelle ultime 24 ore in Calabria, caratterizzata da intense precipitazioni piovose e forti raffiche di vento, la situazione meteo in tutte le province è in netto miglioramento, come risulta dall’ultima riunione di questa mattina con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, anche se permane per tutta la giornata odierna l’allerta arancione”. È quanto si legge in una nota diramata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria. Durante la notte sono stati segnalati alcuni fiumi esondati, strade interrotte da frane o da alberi caduti ma non è stato rilevato nessun danno alle persone e, al momento, situazioni di particolare criticità. Nel video la situazione in provincia di Reggio Calabria.