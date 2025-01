È stato arrestato un uomo di 43 anni, residente nel centro di Catania, dopo essere stato individuato in flagranza di possesso di ingente materiale pedopornografico durante una una perquisizione delegata dalla Procura di Catania al Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale. L’indagine nasce da alcune attività investigative portate avanti dal Cosc di Catania e finalizzate al contrasto della pornografia minorile.

Sono centinaia le immagini e i video di pornografia minorile trovate durante la perquisizione informatica, che ha portato al sequestro degli oggetti per ulteriori approfondimenti. Il giudice per le indagini preliminari di Catania, ferma restando la presunzione di innocenza, ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo gli arresti domiciliari.