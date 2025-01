nel tardo pomeriggio di martedì 7 gennaio davanti al Laboratorio Politico Alberone in via Appia, a Roma, non distante da via Acca Larentia. La manifestazione è stata organizzata proprio in concomitanza con la commemorazione che si svolge ogni anno in quella via per ricordare i tre militanti del Fronte della Gioventù uccisi il 7 gennaio 1978 davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano. Lì i neofascisti si sono ritrovati nuovamente al grido di “presente” con tanto di saluto romano