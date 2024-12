Dopo più di un anno e mezzo, Nick Kyrgios è sceso di nuovo in campo per disputare un match di singolare nel circuito ATP, venendo sconfitto dal francese Mpetshi Perricard nel primo turno dell’Atp 250 di Brisbane. Eppure nella testa dell’australiano continua a rimanere impresso il nome di Jannik Sinner. Al termine dell’incontro, la prima cosa che ha fatto è stato rifilare una stoccata, l’ennesima, al tennista italiano.

Il ritorno ufficiale del 29enne era già avvenuto in doppio con Novak Djokovic, mentre in singolare Kyrgios è stato sconfitto 7-6 6-7 7-6 da Perricard. Una partita che ha mostrato come l’australiano sia pronto per giocare a certi livelli, ma che al tempo stesso deve ancora superare grossi limiti fisici, con gli Australian Open ormai prossimi alla partenza. Terminato il match da pochi minuti, Kyrgios è tornato negli spogliatoi e ha subito risposto a un tweet su ‘X’ del giornalista tedesco Bastien Fachan che ha commentato l’incontro. Il tennista ha risposto pubblicando un messaggio diretto a Sinner: “Comunque non ho ancora mai fallito un test antidoping“.

L’ennesimo episodio, per nulla elegante, che va a sommarsi a quelli degli ultimi mesi nei quali l’australiano ha preso di mira l’altoatesino numero uno al mondo.