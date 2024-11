Nick Kyrgios è pronto a scendere in campo. Oltre un anno fa, a Stoccarda, aveva giocato il suo ultimo match prima di essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L’australiano prenderà parte all’ATP 250 di Brisbane, primo torneo della prossima stagione che comincerà a fine dicembre. Nei giorni scorsi, il tennista ha rilasciato alcune parole a Nine News, raccontando del lungo calvario post intervento al polso destro con il quale ha dovuto convivere.

“Era una ricostruzione del polso, c’erano quattro buchi nella mia mano e un pezzo di corda che teneva insieme il polso. Le mie dita sembravano salsicce quando sono uscito dall’intervento, sono rimasto ingessato per circa 12 settimane. Nessun movimento, ho dovuto praticamente imparare di nuovo a usare il polso destro“, ha dichiarato Kyrgios. L’operazione avvenne nella seconda parte del 2023, ma da quel momento il tennista non è più sceso in campo. Lo scorso torneo di Wimbledon, quando faceva il commentatore per la BBC, si è allenato insieme a Novak Djokovic. Fu proprio lì che nella testa dell’australiano qualcosa cambiò: “Stavo palleggiando con Novak quando mi ha detto ‘Non sembra che tu abbia subito un intervento chirurgico’, e questa cosa è stata una grande motivazione per me, per capire che stavo facendo dei reali passi in avanti”. Kyrgios ha sottolineato nuovamente la volontà di tornare a giocare non per fare la comparsa: vuole vincere, si sente competitivo. “C’era una probabilità miracolosa del 15% che potessi tornare a giocare a questo livello ed eccoci qui. Mi sento in forma e in salute e sono entusiasta del mio ritorno al tennis“.

Di recente, nel podcast The AO Show, l’australiano ha voluto rilasciare una delle sue solite dichiarazioni destinate a far discutere: “Non credo ci saranno molte facce felici nel vedermi di nuovo nel Tour. Io avevo molti amici e anche molte persone che non andavano d’accordo con me, penso che sia normale e che il mondo dl tennis abbia bisogno un po’ di più di questo”. Nemmeno il tempo di mettere il piede in campo che Kyrgios ha subito rincarato la dose di polemiche. Come aveva già fatto in passato, la vittima del suo ultimo attacco è il neo vincitore delle Atp Finals Jannik Sinner. Con una Instagram story, l’australiano si è fatto riprendere mentre gli veniva massaggiato il polso affermando: “Nessuna contaminazione, solo una normale crema usata su un polso operato. Da un fisioterapista esperto di cui sono responsabile”. Evidente il riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto il tennista italiano.