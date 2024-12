Nick Kyrgios prova a far parlare ancora di sé. Mentre attende di tornare in campo dopo quasi due anni, l’australiano attacca ancora una volta Jannik Sinner. Da quando il numero 1 al mondo è risultato positivo al Clostebol, l’ex numero 13 al mondo gli lancia delle frecciatine a ripetizione. Questa volta l’ex compagno di Anna Kalinskaya (attuale fidanzata dell’altoatesino), che si è iscritto a Brisbane come primo torneo per il rientro sul circuito, ha espresso il suo pensiero durante l’ultimo episodio di Nothing Major Podcast.

Quando si è affrontato l’argomento di una possibile sfida contro il numero 1 al mondo, il finalista di Wimbledon 2022 ha dichiarato: “Se troverò Sinner farò in modo che ogni singola persona del pubblico sia contro di lui. La trasformerò in una bolgia totale. Metterei da parte qualsiasi tipo di ‘rispetto’ e farei semplicemente di tutto per vincere”. Il loro ultimo (e unico) incrocio risale al 2022, agli ottavi del Masters 1000 di Miami in cui Kyrgios ha ceduto in due set contro un 20enne Sinner.

È chiaro che da qual momento un bel po’ di cose sono cambiate. L’australiano dovrà sudare parecchio se vorrà sconfiggere l’altoatesino: in primis perché è l’attuale numero 1 al mondo e assoluto mattatore di una stagione di tennis che l’ha visto come protagonista indiscusso, poi va considerato che Kyrgios non disputa un match da quasi due anni. Il suo stato di forma potrebbe non essere ottimale.