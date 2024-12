In piazza ci sono decine e decine di persone, raccolte intorno all’albero di Natale. E risuona dalle casse, a gran volume, Faccetta nera, la canzone composta durante il regime fascista come brano di propaganda per giustificare la presa dell’Etiopia e celebrare la colonizzazione. Qualcuno, come si vede nel video, fa il saluto romano, col braccio steso verso il cielo. Ci troviamo a Lauria inferiore, in provincia di Potenza. Il video è circolato sui social ed è stato diffuso dalla Rete degli studenti medi Basilicata, che ha denunciato l’episodio insieme all’Anpi locale: “Questo non è un gesto di goliardia, ma è apologia di fascismo”.

Video X/Aleksos Prete