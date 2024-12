Da qualche tempo a questa parte la Russia ha iniziato una sorta di campagna contro la figura di Babbo Natale. In particolare Vitaly Borodin, responsabile del Progetto federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione della città di Mosca, lo ha paragonato a un “agente straniero” (nella cultura russa esiste Padre Gelo). In questi giorni in Russia circola il video propagandistico in cui Babbo Natale, rappresentato come un agente della Nato, viene abbattuto da un missile in cielo.