“Se noi andiamo oggi sulla strada di andare a parlare di proroghe non realizziamo nessun obiettivo, per quanto mi riguarda l’obiettivo è il 30 giugno 2016”. Il neo ministro del Pnrr, Tommaso Foti, sul palco di Atreju a Roma, si confonde e sbaglia la data della fine del Piano di ripresa e resilienza che è fissata per il 30 giugno 2026.