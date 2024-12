Sciopero, precettazione e riduzione degli orari, ricorso al Tar e infine ritorno alle condizioni iniziali. Venerdì 13 dicembre, è previsto uno sciopero generale indetto da Usb e Cobas, coinvolgendo settori pubblici e privati. Dopo la decisione del Tribunale ammnistrativo regionale che ha dato ragione al sindacato e ha annullato la precettazione le aziende del trasporto pubblico locale hanno riaggiornato gli orari e le fasce di garanzie per chi si sposta con i mezzi pubblici.

Treni – “Dalle ore 21.00 di giovedì 12 alle ore 20.59 di venerdì 13 dicembre 2024 è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato da sigle sindacali autonome. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione” comunica Trenitalia che invita i passeggeri a verificare i servizi attivi tramite l’App Trenitalia, il sito ufficiale, i canali social, il numero verde 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e uffici assistenza delle stazioni ferroviarie. Sul sito è presente la lista dei treni a lunga percorrenza garantiti. I disagi non risparmieranno anche chi si sposta con Italo nella fascia dello sciopero. Anche sul sito di Italo si trova la lista dei treni garantiti aggiornata.

Atm – A Milano le Linee ATM – autobus e metro – e funicolare Como-Brunate non sono garantite tra le 8.45 e le 15 dopo le 18, fino al termine del servizio.

Atac – A Roma, sui mezzi Atac, lo sciopero indetto dall’organizzazione Usb Lavoro Privato sarà dalle 8.30 alle 17 e dalle ore 20 a fine servizio. È quanto si legge in un aggiornamento sul sito Atac dopo l’accoglimento del Tar relativa alla sospensione dell’ordinanza di precettazione dello sciopero di domani firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Trasporto aereo – È esonerato dallo sciopero

Trasporto marittimo – Il personale amministrativo sciopero per l’intero turno. Per i collegamenti delle isole maggiori il personale viaggiante sciopera da un’ora prima delle partenze del 13 dicembre. I collegamenti per le isole marine si fermano da mezzanotte alle 23.59.

Taxi – Stop dalle ore 00,01 alle ore 23,59 del 13 dicembre 2024 compreso il primo turno montante per i turnisti, fatte salve la garanzia delle prestazioni indispensabili e il rispetto delle fasce di garanzia, ai sensi della regolamentazione vigente.

Uiltrasporti, Filt Cgil e Orsa poi hanno proclamato otto ore di sciopero – dalle 9 alle 17 – per venerdì 13 dicembre a causa dell’incidente ferroviario costato la vita ad un macchinista di Mercitalia Rail, travolto ieri sera sui binari della stazione di Rubiera, nel Reggiano. “L’azione di sciopero si rende necessaria a seguito dell’ennesima tragedia avvenuta sui luoghi di lavoro; nei primi 10 mesi del 2024 sono già 890 i morti sul lavoro”, recita una nota congiunta delle organizzazioni sindacali che informano come “le nostre strutture nazionali hanno già chiesto un incontro urgente alla società Mercitalia Rail per esaminare le dinamiche dell’evento. Esprimiamo alla famiglia del macchinista e ai colleghi, il più sentito cordoglio e vicinanza in questo momento di immenso dolore”.