Gli studenti di medicina di Torino, sostenuti dai Giovani Democratici, la lista studentesca Run Unito, sindacati e l’associazione Liberi Specializzandi hanno organizzato un flash mob sotto la Prefettura, in piazza Castello, per protestare contro la riforma di accesso alla facoltà proposta dal ministro Bernini. I manifestanti hanno dichiarato il loro dissenso, definendo la riforma: “Dannosa per il sistema sanitario”.