La fiaccolata per Ramy Elgaml ha raggiunto poco prima delle 21 di sabato 30 novembre l’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti, nel quartiere Corvetto, a Milano, punto dove si è verificato l’incidente nel quale ha perso la vita il 19enne. Qui si sono tenuti un paio di momenti di preghiera per il giovane e si sono alternati alcuni interventi al microfono. Scanditi anche dei cori per il ragazzo per chiedere giustizia. Il presidio si è chiuso con l’accensione di diversi fumogeni.