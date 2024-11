Un carico di giocattoli, proveniente dalla Cina, è stato sequestrato nel porto di Livorno dai funzionari delle Dogane. Si tratta di 4mila confezioni di slime, una pasta sintetica plasmabile, sono risultati contenere livelli di metalli pesanti superiori ai limiti consentiti. Le analisi chimiche sono state avviate dopo che i funzionari, durante il controllo documentale, hanno individuato alcune irregolarità. Questo ha portato a un’ispezione della merce e all’invio di campioni in laboratorio. I risultati hanno confermato la presenza di sostanze pericolose in alcuni prodotti.

I metalli pesanti, anche in caso di semplice contatto prolungato con la pelle, possono provocare seri danni alla salute, in particolare nei bambini. Per questa ragione, l’Ue impone rigidi limiti alla presenza di sostanze chimiche tossiche nei giocattoli. I controlli effettuati dalle Dogane a Livorno si sono basati proprio su queste normative. Il rappresentante legale della società importatrice è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per aver cercato di introdurre sul mercato prodotti pericolosi per bambini non conformi alle normative sulla sicurezza.