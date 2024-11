“Sinner ha giocato una partita nomale e di routine e questo gli è bastato perché De Minaur non ha alcuna chance di battere Jannik, mai!”. Con queste parole Adriano Panatta, ospite alla Domenica Sportiva, ha commentato l’esordio con vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Il numero 1 al mondo ha controllato e chiuso in due set un match senza storia, in cui Alex De Minaur è riuscito a sorprendere l’altoatesino giusto con il break iniziale, ma poi ha dovuto inevitabilmente soccombere.

“Il discorso è semplice – ha spiegato Panatta – nel panorama mondiale del tennis ci sono tre fuoriclasse ovvero Sinner, Alcaraz e Djokovic. Poi dopo di loro abbiamo tre ottimi giocatori che sono Zverev, Fritz e Medvedev. Il resto del panorama attuale è composto da ottimi giocatori che non potranno mai impensierire Sinner. Jannik in questo momento può perdere solo contro i suoi pari valore ovvero Alcaraz e, forse, Djokovic. Con Zverev può inciampare, con Medvedev ormai non inciampa più”. Ma il grande ex del tennis italiano vuole anche sottolineare un altro aspetto: “La cosa più incredibile? Questi giocatori quando entrano in campo contro Sinner pare che non sappiano assolutamente come batterlo e quindi partono già sconfitti. Le partite sono così indirizzate che io veramente non vedo come il numero uno al mondo possa perderle. Ti dico che mi verrebbe quasi voglia di cambiare canale tanto è scontato l’esito. Io spero ci sia una finale Alcaraz-Sinner, sarebbe l’unica vera e combattuta partita di questo torneo”, ha dichiarato Panatta.

Riguardo alla pressione che potrebbe aver sentito l’altoatesino, ha commentato: “Ma figuriamoci! Lui non sente la pressione nemmeno quando gliela misurano… c’avrà 100 di massima e 70 di minima. Sinner è una persona che come maturità ed esperienza sembra un giocatore di 30 anni. Come atteggiamento in campo, invece, non ho mai visto nella mia carriera quasi nessuno come lui. E non sbaglia nulla né in campo né fuori. Il rumore della palletta colpita da Sinner? Il poff si è trasformato in sdeng, ormai. Quando colpisce la palla Sinner sembra che possa esplodere e questo si vede anche dalla tv”.

In conclusione, Panatta ha commentato il gesto di Medvedev che ha spaccato la propria racchetta dopo aver perso la pazienza durante il match contro Fritz: “Lo sto vedendo piuttosto nervoso in questo periodo. Quella lì che ha messo in mostra in maniera così poco elegante è solo frustrazione perché l’avversario serviva molto bene e quando ci sono giocatori che non ti fanno giocare e tu non riesci ad entrare nel ritmo, ecco che partono quelle reazioni esagerate. Lui sta soffrendo molto il fatto di essere sceso tanto di livello in questo periodo”.