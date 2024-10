Il robot suona il violoncello con l’Orchestra Sinfonica di Malmö: il video dell’esecuzione è inquietante

In quella che passerà alla storia come la prima esibizione di una macchina con dei musicisti in carne, spirito ed ossa, un robot si è esibito, lo scorso 17 ottobre, al violoncello con l’orchestra sinfonica di Malmö in Svezia. Il video della performance, tecnicamente impeccabile ma per forza di cose molto meccanica, sta facendo discutere melomani e non solo.