“Grillo vuole l’estinzione del M5s? Un padre dà la vita, non la morte. Non esiste che si arroghi con prepotenza il diritto di decretare l’estinzione del Movimento, che oggi è la comunità degli iscritti lontana da logiche padronali”. Così Giuseppe Conte, in tour elettorale in vista del voto in Emilia-Romagna e Umbria, commenta le parole espresse ieri da Beppe Grillo in un video.