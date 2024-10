“Dal 7 ottobre sono stati uccisi 42mila civili palestinesi. La metà sono bambini, Gaza è un cimitero di bambini”. Sono le parole della giornalista e scrittrice Rula Jebreal, che a un anno dall’attacco terroristico di Hamas in territorio israeliano ha commentato per ilFattoQuotidiano.it ciò che sta accadendo in Medio Oriente: “Israele ha violato tutti i diritti umanitari, ha violato le leggi internazionali. Vuole espandere i propri confini, attaccando in Libano, ma ora è isolata”. Nel video, l’analisi approfondita di Jebreal.