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Ultimo aggiornamento: 13:25

Scomparsa cittadina italiana che denunciò Epstein: l’ultimo contatto di Elisabetta Ferretto coi famigliari risale ad aprile

di Redazione Cronaca
Da oltre vent'anni vive a New York e lavora nel mondo della moda. Nel 2019 aveva riferito di essere stata avvicinata e molestata dal finanziere pedofilo
Scomparsa cittadina italiana che denunciò Epstein: l’ultimo contatto di Elisabetta Ferretto coi famigliari risale ad aprile
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È dal 22 aprile che i famigliari non ricevono più sue notizie e per questo hanno presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo, che ha aperto un fascicolo. La segnalazione è stata poi trasmessa al Ministero degli Affari Esteri, visto che riguarda una cittadina italiana residente all’estero. Al centro delle indagini la scomparsa di Elisabetta Ferretto, 50 anni, originaria di Montagnana, in provincia di Padova. Dal 2001 risiede a New York e lavora nel mondo della moda e nel settore immobiliare. Fino a pochi giorni prima della scomparsa i contatti con la famiglia erano quotidiani, soprattutto con la madre, i contatti che poi si sono interrotti.

Il suo nome venne in passato accostato allo scandalo Epstein. Nel 2019, alcune inchieste giornalistiche – tra cui articoli pubblicati dal New York Post – avevano riportato che Ferretto sarebbe stata tra le persone coinvolte, anni prima, nelle vicende legate al finanziere pedofilo. Aveva infatti riferito di essere stata avvicinata da lui tramite ambienti del mondo della moda, denunciando di essere stata molestata ma di avere resistito. All’inizio di aprile era rientrata in Italia, incontrando familiari e amici nel proprio paese di origine e facendo poi rientro negli Stati Uniti, ma dal 22 aprile se ne sono perse le tracce.

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