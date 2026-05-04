Spari vicino alla Casa Bianca: il Secret Service colpisce l’aggressore. Lockdown nella residenza presidenziale

L'accaduto mentre era in corso un evento con Donald Trump: l'uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument, in una zona affollata di turisti

Un uomo ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca ed è stato colpito dal Secret Service. È accaduto nel pomeriggio americano: ad annunciarlo sono state le forze dell’ordine sui social. Intanto è stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump. Secondo i giornalisti presenti alla Casa Bianca, il Secret Service ha chiesto a tutti i media presenti nel giardino della residenza di rientrare nella sala stampa.

Il Secret Service ha spiegato che l’uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell’ordine vicino al Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria tra la 15th Street e Independence Avenue non sono state rese note. Intanto il Secret Service ha invitato a evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto.

La tensione è alta nei dintorni della Casa Bianca dopo che, poco più di una settimana fa, durante la cena annuale della White House Correspondents’ Association, un uomo armato di pistola, fucile e diversi coltelli è riuscito a eludere la sicurezza. Al momento della diffusione delle notizie, il presidente Trump si trovava all’interno della Casa Bianca, dove stava tenendo un discorso in occasione di un evento dedicato alle piccole imprese.