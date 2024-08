Intervento degli agenti di polizia e del 118 nella serata di sabato in via Romolo Gessi a Milano. Stando ad una primissima ricostruzione, 3 ladri si sarebbero introdotti all’interno di alcuni appartamenti per svaligiarli. All’arrivo della polizia, i 3 hanno provato a scappare. Uno è stato subito catturato dagli agenti di polizia, gli altri due sono caduti sui balconi degli appartamenti del piano di sotto e sono rimasti feriti.