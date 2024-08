L’ex calciatore della Roma Francesco Totti ha venduto la sua società Immobiliare Ten, gestita dal fratello Riccardo, ad un gruppo israeliano di Tel Aviv m specializzato in progetti di ristrutturazione di hotel. L’azienda, con i conti in rosso, è stata ceduta per 5 milioni di euro. La Ten è titolare di due contratti di leasing immobiliare con banca Mps che riguardano due palazzi nella Capitale.

Il primo immobile si trova in via Rasella, il secondo è il residence a Tor Tre Teste, affittato al Comune per ospitare novanta famiglie indigenti da anni in attesa di un alloggio popolare. Famiglie che ora temono lo sgombero visto che la nuova proprietà tra i suoi progetti ha la costruzione di centri commerciali, residenziali e alberghieri fra cui 12 hotel di cui almeno cinque con oltre 600 camere.