A un passo dal bis olimpico. Anche senza gareggiare. Doveva essere la loro giornata e, invece, la finale Vela Nacra 17 di Ruggero Tita e Caterina Banti è stata posticipata a domani – giovedì 8 agosto: il vento insufficiente non ha permesso il regolare svolgimento della regata. Se questa situazione dovesse replicarsi, il duo italiano si confermerebbe automaticamente campione olimpico, in quanto in testa alla classifica dopo le 12 regate delle “Opening Series”.

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

Oro o argento? Le combinazioni

Tita-Banti hanno chiuso al secondo posto la dodicesima regata e sono certi di avere almeno una medaglia d’argento. Dopo le 12 prove delle “Opening Series”, i punti accumulati consentono alla coppia italiana di mantenere saldamente la prima posizione e sognare il podio olimpico. Tutto dipenderà dalla Medal Race di giovedì 8 agosto. Il notevole vantaggio sulla coppia argentina permette al duo azzurro di posizionarsi almeno al settimo posto nella “finale” per poter essere certi del primo posto. L’equipaggio italiano ha accumulato 27 punti – perché vince chi ne ha di meno e chi è più veloce – Majdalani-Bosco sono secondi a 41 (+14 da recuperare). Dal terzo posto a seguire (fino al decimo) nessuno potrà superare Tita-Banti perché potranno essere recuperati fino a 18 punti, e le altre coppie hanno uno svantaggio di almeno 20. Dunque, se il secondo posto è ormai una formalità, l’oro è più che una semplice suggestione.

Il programma della finale

Domani, giovedì 8 agosto – a Marsiglia – la Medal Race che decreterà il colore della medaglia e il gradino del podio: ancora nessuna certezza circa l’orario di partenza. Il duo Tita-Banti è alla ricerca di un clamoroso bis olimpico.

Dove vedere Tita-Banti in tv

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione viene presa di volta in volta dalla tv pubblica. Ovviamente la tv pubblica trasmetterà in diretta la Medal Race con protagonisti Tita e Banti. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: propongono in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.