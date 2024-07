“Il clima nel Paese sta precipitando, eppure Giorgia Meloni resta in silenzio. Casapound va sciolta una volta per tutte“. A dirlo è stato il deputato del Pd, Toni Ricciardi, che in apertura dei lavori alla Camera si è rivolto al ministro Matteo Piantedosi e alla presidente del Consiglio commentando l’aggressione, avvenuta a Torino, del giornalista de La Stampa, Andrea Joly.