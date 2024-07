“Ho espresso attraverso l’ambasciatore americano a Roma la nostra vicinanza agli USA, che è una grande democrazia e nostro interlocutore. I segnali arrivati da Biden era Trump vanno nella direzione giusta, per far sì che si abbassino i toni e ci sia una lotta congiunta contro la violenza e lo scontro sia sempre politico, mai personale. Si combattono le idee ma non si combattono mai le persone. Fianco sud NATO? Abbiamo una serie di nomi che possiamo proporre. Sono persone di qualità che possono lavorare nel miglior modo per il fianco sud.” Ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della conferenza sullo spazio Italia-Africa che si è tenuto alla Farnesina.