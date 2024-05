“Abbiamo fatto un punto della situazione: si è trattato di un incidente. Anche la posizione iraniana lascia pensare che non ci sia stato alcun intervento esterno. Ci auguriamo che la nuova dirigenza dell’Iran possa lavorare per la stabilità dell’area, per la pace e per il dialogo. Facciamo le condoglianze all’Iran”, così il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, sottolineando che “tutto lascia pensare che si sia trattato di un incidente provocato dal maltempo o da un guasto all’elicottero su cui viaggiava il presidente Raisi”.

L’Italia, ha proseguito, “continua a lavorare per la stabilità e la pace e per la soluzione della crisi palestinese, due popoli due stati”.