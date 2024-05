Finalmente Italia. La Formula 1 fa tappa a Imola per il settimo Gran premio della stagione. Dopo Shanghai e Miami, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari non ci sarà la gara Sprint. Sui quasi 5.000 metri del circuito cittadino di Imola, si tratta di un ritorno dopo un anno di assenza a causa della forte ondata di maltempo che colpì l’Emilia-Romagna nel maggio 2023. La Ferrari vuole dare seguito al podio americano (terzo posto), con la speranza di completare una doppietta nelle zone alte della classifica, davanti al proprio pubblico. Inoltre, Leclerc e Sainz scenderanno in pista con una SF-24 rinnovata: dal fondo alle pance con modifiche anche sull’ingresso delle bocche dei radiatori. Per certi versi, un nuovo inizio: un debutto nel segno del tricolore a Imola. Ma le novità non finiscono qui: sarà un weekend particolare ricordando Senna a 30 anni dal tragico incidente al Tamburello.

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il GP di Imola è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend italiano è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è possibile seguire – eccezionalmente in diretta – le qualifiche e la gara della domenica. La gara comincerà alle canoniche ore 15.

Orari TV di Sky e Now (diretta)

VENERDÌ 17 MAGGIO

Ore 13:30: Prove Libere 1

Ore 17:00: Prove Libere 2

SABATO 18 MAGGIO

Ore 12:30: Prove Libere 3

Ore 16:00: Qualifiche

DOMENICA 19 MAGGIO

Ore 15:00: Gp Imola

Orari TV8 (diretta)

SABATO 18 MAGGIO

Ore 16:00: Qualifiche

DOMENICA 19 MAGGIO

Ore 15:00: Gp Imola