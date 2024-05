Il weekend di Imola – settimo Gran Premio della stagione di Formula Uno – sta regalando diverse sorprese e novità, soprattutto in casa Ferrari. La “nuova” SF-24 (o Ferrari 2.0) sta regalando le prime soddisfazioni, perché i tanto attesi aggiornamenti apportati alla monoposto stanno dando i loro frutti: Charles Leclerc e Carlos Sainz sembrano ora in grado di competere con la Red Bull di Max Verstappen. Dal fondo alle pance alle modifiche sull’ingresso delle bocche dei radiatori: ecco tutto quello che c’è da sapere della rinnovata monoposto.

Le novità della “nuova” SF-24

Una monoposto tutta da scoprire, nei minimi dettagli. Il vassoio dell’autovettura – precedentemente posto sul labbro inferiore – ora si trova sul labbro superiore. Passando per la presa verticale, che prima aveva funzione di bypass, ora è congiunta con l’apertura dedicata al raffreddamento (in modo da aiutare il passaggio dell’aria). Anche il cofano motore è cambiato: infatti, è presente un’apertura che prima non c’era ed è dedicata al raffreddamento di tutto il calore che viene generato all’interno appunto del cofano motore. Si può notare anche una sensibile modifica alle plance, ora con uno scavo molto più ampio per permettere una differente gestione dei vari flussi.

Le novità non finiscono qui: il fondo è stato rivisto. Si è passati da un movimento continuo a uno discontinuo per cercare di alterare i campi di pressione, aumentando di conseguenza la finestra di funzionamento. Nell’ala posteriore il flap mobile ora è tagliato, mentre prima era presente un bordo d’uscita rotondeggiante: un taglio ad hoc per migliorarne l’efficienza. Il bordo inferiore delle fiancate risulta molto più arrotondato rispetto alla “versione precedente”. Leggi Anche F1, Vasseur carica la Ferrari in vista di Imola: “Un onore correre qui, faremo gioire i tifosi”