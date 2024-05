Ancora e sempre Max Verstappen. Anche nel Gran premio di Imola il campione del mondo conquista la pole position: per la settima volta in sette gare di questa stagione di Formula 1 scatterà davanti a tutti. Eguagliato il record di Prost che durava dal 1993. Nonostante una Red Bull apparsa meno dominante di altri weekend – come dimostra l’11esima posizione in griglia di Sergio Perez, eliminato a sorpresa in Q2 – alla fine Verstappen ha messo la sua monoposto davanti a tutti. Sopratutto, davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Già, perché le qualifiche del Gp dell’Emilia-Romagna hanno soprattutto spento l’euforia e l’entusiasmo crescente intorno alla Ferrari. Alla fine Charles Leclerc e Sergio Perez si devono accontentare della quarta e quinta posizione in griglia. I risultati delle prove libere avevano fatto pensare a ben altro. E ora, anche con un ottimo passo gara, rimontare diventa compito assai complicato.

La griglia di partenza del Gp Imola

1) ​Max Verstappen, Red Bull

2) Oscar Piastri, McLaren

3) Lando Norris, McLaren

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Carlos Sainz, Ferrari

6) George Russell, Mercedes

7) Yuki Tsunoda, Racing Bulls

8) Lewis Hamilton, Mercedes

9) Daniel Ricciardo, Racing Bulls

10) Nico Hulkenberg, Haas

11) Perez S. Red Bull

12) Ocon E. Alpine

13) Stroll L. Aston Martin

14) Albon A. Williams

15) Gasly P. Alpine

16) Bottas V. Kick Sauber

17) Zhou G. Kick Sauber

18) Magnussen K. Haas

19) Alonso F. Aston Martin

20) Sargeant L. Williams