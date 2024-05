Una volta si diceva valzer degli allenatori. Espressione un po’ trita. E se si vuole restare su metafore musicofile altrettanto trite, si può dire che quest’anno la musica non sia per nulla cambiata. Tra Serie A e più in generale Europa, questo sembra essere un anno di profondi cambiamenti. Con un effetto domino che riguarda davvero un po’ tutti, a partire dalle big (in Italia, solo Simone Inzaghi è al sicuro) fino alle zone più basse. C’è tanto da raccontare, ilfattoquotidiano.it prova a fare un po’ di ordine.

Ultimo aggiornamento: 13 maggio alle ore 15

Serie A 2024/2025, nuovi allenatori: chi resta e chi va

Atalanta: Gasperini. Di base, verrebbe da mettere “confermato”, ma come sempre capita a fine stagione il suo futuro è in bilico. Lo scorso anno aveva rinnovato fino al 2025, ora è in trattativa fino al 2026. Ma il Napoli lo corteggia…

Bologna: Thiago Motta. Le probabilità che resti sono bassissime, quasi nulle. Dopo due anni straordinari, potrebbe salutare: piace a Milan ma soprattutto a Juventus in Italia. E non si escludono piste estere. Chi per sostituirlo? Al momento è in pole Italiano, anche se Sartori sta considerando varie possibilità.

Cagliari: Ranieri. Se la salvezza dovesse arrivare, sarebbe il suo secondo miracolo consecutivo. E in quel caso, con il contratto fino al 2025, o deciderà di salutare lui, o resterà.

Empoli: Nicola. Quando è arrivato al posto di Andreazzoli, ha firmato fino a fine stagione con opzione di rinnovo fino al 2025 in caso di salvezza. Al momento, i toscani sono salvi.

Fiorentina: Italiano. Dovrebbe essere al capolinea. Gli piacerebbe finire alzando la Conference League. Ha avuto contatti fitti con il Torino, ma è allettato soprattutto da Napoli e Bologna. Più difficile il primo, molto più probabile il secondo. Ad oggi è il candidato principale per succedere a Motta.

Frosinone: Di Francesco. Come Nicola all’Empoli, ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di salvezza. È molto legato al ds Angelozzi che pure potrebbe cambiare (voci sulla Sampdoria, che Di Francesco ha peraltro già allenato ma senza successo). Per lui, dopo tanti esoneri, si tratta della prima stagione in cui è più saldo sulla panchina.

Genoa: Gilardino. Confermato: è stato annunciato in conferenza stampa il suo rinnovo, che sarà fino al 2026.

Inter: Inzaghi. Confermato: è in trattativa per prolungare fino al 2027. Il suo contratto scadrà il prossimo anno.

Juventus: Allegri. Enorme punto interrogativo. Una parte della dirigenza, Giuntoli incluso, sta valutando un suo addio per sostituirlo con Thiago Motta, ma il problema del bilancio è serio. L’allenatore pesa ancora per un altro anno per 9 milioni di euro netti. Non pochi.

Lazio: Tudor. Confermato: ha un contratto firmato a marzo fino al 2025 e sta già programmando la prossima stagione.

Lecce: Gotti. Salvezza raggiunta e rinnovo automatico fino al 2025.

Milan: Pioli. Che il suo futuro sia segnato, è abbastanza pacifico. Chi al suo posto? Al momento, i nomi forti sono due: Conceição del Porto o Fonseca del Lille. Nessun piano A o piano B: due profili in valutazione ma con dei distinguo. Il primo piace ma guadagna molto (si parla di una richiesta sui 4 milioni di euro); il secondo piace ma ha un’offerta importante anche dal Marsiglia. L’intenzione è di puntare comunque su un allenatore dall’estero che però conosca la Serie A (Fonseca è stato alla Roma, Conceição ci ha giocato in passato).

Monza: Palladino. Potrebbe salutare, per andare magari alla Fiorentina. Il suo agente Beppe Riso è in contatto con le società e potrebbe portare in Brianza un altro suo assistito: quell’Ivan Juric che lascerà Torino ma che ha dei princìpi di gioco simili a quelli di Palladino. Si vedrà: Galliani ha sempre riservato delle sorprese.

Napoli: Calzona. Non resterà. E questo è chiaro. Chi al suo posto? Al momento, in pole c’è Stefano Pioli, che potrebbe accettare dopo che i contatti si sono intensificati negli ultimi giorni. A ruota, ci sono Gasperini (“È un grande allenatore” ha detto De Laurentiis a Tag24) e Italiano.

Roma: De Rossi. Confermato: rinnovo annunciato ad aprile dai Friedkin. Non poteva essere altrimenti.

Salernitana: Colantuono. Con la retrocessione aritmetica, sarà rivoluzione. Forse anche in società: Iervolino potrebbe cedere parte o tutte le quote a un fondo americano, che ha ripreso i contatti con Filippo Inzaghi, amato dalla piazza.

Sassuolo: Ballardini. Ha un contratto fino a giugno con bonus importante in caso di salvezza. Al momento è penultimo: difficile pensare al bonus o alla permanenza.

Torino: Juric. “Senza l’Europa, non ha senso che resti”. Aveva dichiarato così qualche mese fa, e il rapporto con Cairo si è deteriorato. Insomma, dopo tre anni, ciclo finito. L’allenatore in pole è Vanoli, che sta portando avanti un’ottima stagione al Venezia e che potrebbe centrare la A con gli arancioneroverdi prima di firmare con i granata. Difficile aspettarsi altre sorprese in questo senso, anche perché Italiano, cercato a lungo da Vagnati, preferisce il Bologna o il Napoli.

Udinese: Cannavaro. Contratto fino a giugno 2024, poi si vedrà. La salvezza (e la panchina) va conquistata sul campo.

Verona: Baroni. Ha fatto un miracolo con la squadra smontata a gennaio, dovrebbe essere confermato. Ma se arrivasse un’offerta da qualche altra squadra (una neopromossa magari?) potrebbe valutarla con attenzione.

*Parma: Pecchia. È già promossa in Serie A, viene inserita (con asterisco) in questa lista. L’allenatore è confermato dopo una stagione così convincente.

*Como: Promosso in Serie A come il Parma. A guidarli sarà ancora Fabregas.

Liga 2024/2025, nuovi allenatori: chi resta e chi va

Atletico Madrid: Simeone. Confermato. Lo scorso autunno ha firmato fino al 2027. Dovesse rimanere fino ad allora, sarebbero 16 anni di Atletico Madrid. Un simbolo.

Barcellona: Xavi. Confermato. È stato convinto a rimanere, dopo che aveva già annunciato l’addio.

Real Madrid: Ancelotti. Confermato. Che dire di Carletto? Un’altra finale di Champions e il contratto firmato fino al 2026. “Sarà la mia ultima panchina, ma non so fino a quando”. Forse vuole divertirsi con Mbappé, o alzare qualche altra coppa…

Premier League 2024/2025, nuovi allenatori: chi resta e chi va

Arsenal: Arteta. Confermato: crescita importante per l’allenatore che ha studiato da Guardiola. I Gunners non vogliono privarsene, anche perché sono in odore di titolo in Premier.

Chelsea: Pochettino. Stagione deludente per i blues, al momento al settimo posto. Ma l’argentino dovrebbe comunque rimanere per almeno un altro anno, evitando il giro di panchine che ha coinvolto il club la scorsa stagione (Tuchel-Potter).

Liverpool: Klopp. L’ha annunciato, saluterà. Al suo posto arriverà Arne Slot, ora al Feyenoord. “Viene in un grandissimo club”, ha detto proprio Klopp, anche se ancora l’annuncio ufficiale non c’è.

Manchester City: Guardiola. “Qui il mio lavoro è finito” ha dichiarato lo scorso dicembre. Provocazione? Forse: di certo ha bisogno di nuovi stimoli e lo si vede da come sperimenta sul campo. Il suo contratto scadrà nel 2025, a fine anno si tireranno le somme.

Manchester United: Ten Hag. Con lo United non è andata. Al di là del calo dei risultati, i costi sono stati esorbitanti. Il cambio è possibile, con Southgate tra i candidati preferiti. Anche perché sull’ex Ajax c’è forte il Bayern Monaco.

Tottenham: Postecoglu. Era partito benissimo, ora sta faticando. Nel senso che l’obiettivo Champions sembra difficile (squadra al quinto posto a -7 dall’Aston Villa). Ma è comunque confermato.

Bundesliga 2024/2025, nuovi allenatori: chi resta e chi va

Bayer Leverkusen: Xabi Alonso. Sembrava candidato a prendere il posto di Tuchel al Bayern Monaco, invece ha annunciato che resterà a Leverkusen. Dopo lo scudetto, il ciclo non sembra alla fine. “Voglio continuare qui”, ha dichiarato qualche settimana fa.

Bayern Monaco: Tuchel. Come Klopp, ha annunciato l’addio. Ma lo aveva fatto anche Xavi al Barcellona, cambiando poi idea. La verità è che il Bayern aveva in mente Rangnick, che ha preferito però restare come ct dell’Austria. E quindi tocca rifare da capo. Tra le idee, c’è Ten Hag, con un sogno (quasi impossibile visto il suo passato) Klopp. E Tuchel? In questo caso, difficile che cambi lo scenario: saluterà.

Ligue 1 2024/2025, nuovi allenatori: chi resta e chi va

Marsiglia: Gasset. È arrivato al posto di Gattuso a febbraio, che a sua volta era subentrato a Marcelino. Stagione complicata, è stato un traghettatore. La società vuole puntare su Fonseca del Lille, ma c’è da battere la concorrenza del Milan.

Psg: Luis Enrique. Forse si vuole avviare un ciclo, senza Mbappé e con una squadra fortissima ma giovane. Una progettualità che lo spagnolo sposa in pieno. E vista la dirigenza e la storia del calciomercato che ha sempre avuto, si tratta già di un’enorme conquista.

Liga Portugal 2024/2025, nuovi allenatori: chi resta e chi va

Porto: Conceição. La nomina di Villas-Boas a presidente della società ha aperto a nuovi scenari, con l’allenatore che potrebbe salutare per andare al Milan (è tra i candidati principali). Ha un contratto fino al 2028 e Villas-Boas stesso vuole parlargli per capire meglio le sue intenzioni.

Sporting Lisbona: Amorim. Ha 39 anni, è giovanissimo, ma soprattutto ha già vinto due scudetti con la sua squadra (uno pochi giorni fa). Sembrava potesse andare via (tra le squadre, anche il Milan), ma alla fine resterà.