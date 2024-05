“We want you to stay” (“Vogliamo che tu rimanga“). Un coro all’unisono per Roberto De Zerbi. Il Brighton e i tifosi del Falmer Stadium salutano così l’allenatore italiano che dopo due stagioni lascerà i Seagulls. Al termine dell’ultima partita di Premier League – persa per 0-2 contro il Manchester United – De Zerbi ha voluto ringraziare tutti i presenti, o per lo meno ci ha provato. La commozione ha preso il sopravvento e dopo un timido “Goodbye” ecco il coro in suo omaggio. L’allenatore, come già ufficializzato con un comunicato, non rimarrà sulla panchina del club inglese e il suo futuro è ancora tutto da definire. A confermarlo è proprio il diretto interessato, nel post-partita.

“The truth? I thought it could be possible to [try] again… I have no other club behind me”. Roberto De Zerbi when asked how he felt when the fans sung THIS. ☹️????#BHAFC pic.twitter.com/VNrtRHU6km — TalkSeagulls (@TalkSeagulls) May 19, 2024



De Zerbi: “Spero di lavorare ancora in Premier League”

Dopo le forte emozioni in campo, Roberto De Zerbi cerca di ricomporsi nel post-partita e chiarisce le voci sulla sua prossima avventura: “Le ultime 24-48 ore sono state molto complicate. Non abbiamo trovato l’accordo giusto per andare avanti, per restare. Io e il club ci siamo confrontati in diversi momenti della stagione, voglio mantenere la mia strada, so molto bene cosa voglio fare, ma so di essere un allenatore e di dover accettare le politiche del club. Non ho problemi con loro, devo solo ringraziarli perché mi hanno dato un’opportunità incredibile. Alle mie spalle non c’è nessun club, non c’è nessuna offerta. Spero di lavorare ancora in Premier League. Non so dove né quando”. Stando dunque alle sue parole, un’avventura in Italia rimane una remota possibilità.