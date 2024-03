Nuovo tapiro per Fedez. Nella puntata andata in onda il 18 marzo di “Striscia la notizia“, Valerio Staffelli ha raggiunto il rapper per consegnargli ‘il premio’ (il dodicesimo). I problemi da affrontare per Fedez e le persone che gli ruotano attorno non sono di facile gestione. “Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango“, ha precisato l’artista.

Un’ulteriore tematica affrontata durante la chiacchierata tra Fedez e l’inviato del Tg satirico, è stato il bacio che il cantante avrebbe dato ad una ragazza, poche ore fa a Parigi. Una content creator li avrebbe visti, condividendo poi lo scoop sui social. “Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?”, ha risposto Fedez, alludendo possa trattarsi di una mossa di marketing. Anche Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e, ai tempi, anche da Luis Sal sta tramontando: “Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo“, ha detto il rapper, specificando che “era una società che per dieci mesi ha pagato stipendi e ora chiude non per colpa nostra”.