Solitamente quando si modificano le ricette tradizionali, gli utenti sui social insorgono in massa. Proteste, lamentele, indignazione.. tutto e di più. Questa volta però, la curiosità sembrerebbe avere la meglio. Premessa: i croissant non saranno una ricetta italiana, ma rappresentano la colazione “tipo” per milioni di persone nel nostro paese e non solo. E se vi dicessimo che l’ultima moda è mangiarli totalmente appiattiti? Quello del “flat croissant” è l’ultimo trend culinario che sta spopolando in rete.

Al posto della classica cottura, in cui il cornetto (o come lo si vuole chiamare) acquista volume, grazie a questa sperimentale ricetta, la brioche si appiattisce. Da nord a sud, da Oriente ad Occidente. La tendenza “flat” sta conquistando i palati di moltissimi e potrebbe diventare una seria concorrente della classica preparazione francese, anche se c’è chi non si da pace nel vedere l’amato dolcetto appiattito: “Dovrebbe essere illegale”, ha commentato uno. “Orribile e non ne capisco il motivo perché va contro tutto ciò che è un cornetto”, ha scritto un altro. Sarà un fuoco di paglia social o il ‘nuovo’ croissant avrà ampio spazio nelle vetrine di bar e pasticcerie? Non ci resta che scoprirlo.