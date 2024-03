La serata degli Oscar si avvicina, canalizzando l’attenzione di tutti, purtroppo anche dei criminali online. Sfruttando il grande seguito della serata di premiazione e l’interesse di appassionati e curiosi, infatti, ogni anno i truffatori creano siti web di phishing che sembrano consentire l’accesso gratuito a questi film. Gli spettatori poco attenti e desiderosi di guardare i titoli acclamati possono quindi ritrovarsi su questi siti sospetti, con l’elevato rischio di perdere i propri dati personali.

Secondo gli esperti Kaspersky, un’azienda specializzata nella produzione di software per la sicurezza informatica, le truffe più diffuse riguardano i siti di streaming falsi in cui, per ottenere il presunto accesso “gratuito”, gli utenti devono registrarsi per sottoscrivere un abbonamento fornendo i dati della carta di credito. Purtroppo, dopo aver inserito i propri dati personali, gli utenti non accedono ai film, ma le loro informazioni sensibili finiscono nelle mani dei truffatori. Questa pratica ingannevole causa transazioni non autorizzate e perdite finanziarie per le vittime. Un’altra tipologia di truffa riguarda i download di film falsi. Questi siti offrono diverse opzioni di download per un film, ma gli utenti vengono reindirizzati a un’altra pagina contenente una serie di truffe, come finte offerte di denaro o estrazioni di premi.

Prima di guardare o scaricare film in streaming, è importante verificare sempre la legittimità del sito. Una strategia utile può essere quella di cercare recensioni online o utilizzare piattaforme affidabili, raccomandate da fonti legittime. Tenendo presente che se un sito offre l’accesso gratuito a film attualmente nelle sale o appena usciti, è probabile si tratti di una truffa. Quando l’accesso ”gratuito” a un film richiede l’inserimento di dati bancari, inoltre, è sempre preferibile fare una controverifica e trattare il sito con cautela. Esistono inoltre software antivirus affidabili e strumenti di sicurezza web, che sono in grado di rilevare e bloccare l’accesso ai siti di phishing, aiutando a evitare siti dannosi che a prima vista potrebbero sembrare legittimi.