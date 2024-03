Sfregio nella notte in pieno centro a Roma: il busto dell’attrice Anna Magnani, collocato nella nicchia in via della Pelliccia nel quartiere Trastevere, è stato divelto e portato via.

Il busto sarebbe stato poi ritrovato poco lontano, forse troppo difficile da trasportare, ma sono ancora in corso le indagini per ristabilire quanto accaduto e risalire ai responsabili. A scoprire quanto accaduto, come riporta RomaToday, sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale impegnati nei controlli per la movida. Ora sono al vaglio anche le analisi delle telecamere per aiutare nella ricostruzione.