La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere per Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, accusato di maltrattamenti e mancato mantenimento dopo la separazione. Il processo si svolge a porte chiuse davanti ai giudici della prima sezione collegiale. L’indagine è scattata dopo una denuncia presentata da Bocchi nel settembre del 2019. La sentenza è attesa a giugno.

Caucci, imprenditore, quando nel 2022 emersero le prime indiscrezioni sulla relazione tra l’ex moglie e il calciatore disse: “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”. La separazione burrascosa così veniva definita dall’uomo: “Per la separazione c’è una guerra in atto, io mi sto difendendo. Vorrei chiudere definitivamente questa storia, ma non si trova l’accordo. Ossia lei lo ostacola”.