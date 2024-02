Dopo la doppia aggressione a due presidi in Puglia, a opera di alcuni genitori, uno studente minorenne ha ferito con una coltellata un’insegnante della sua scuola in Lombardia. L’episodio è accaduto a Varese lunedì 5 febbraio durante l’ingresso a scuola. Gli agenti sono intervenuti all’Istituto professionale Enaip verso le 8 del mattino. Secondo la prima ricostruzione, il 17enne ha accoltellato l’insegnante alle spalle, nell’atrio della scuola, ferendola alla schiena con un coltello a serramanico portato da casa. La docente, di 57 anni, è stata portata all’Ospedale di Varese in codice giallo e non si trova in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono in attesa di ulteriore valutazione. Lo studente è stato fermato con l’accusa di lesioni. La donna sarebbe stata colpita tre volte. Al momento dell’aggressione, attorno alle 8, altri studenti erano già in classe: al ferimento avrebbero assistito due colleghe della vittima, poi sentite in Questura. Secondo quanto accertato, il 17enne ha problemi comportamentali e segue corsi personalizzati. “Il mio compito proteggere i 400 ragazzi in gran parte minorenni che studiano qui” ha detto il preside dell’Enaip parlando con i cronisti davanti all’istituto spiegando che “già sono presenti degli psicologi che stanno aiutando i ragazzi“.

I precedenti – Nel maggio del 2023 un episodio analogo – con uno studente che aveva aggredito un’insegnante – era avvenuto all’istituto Iis Alessandrini di Abbiategrasso, comune alle porte di Milano. L’insegnante, di 51 anni, era stata colpita al braccio e alla testa mentre camminava tra i banchi. Lo scorso 15 gennaio, a Grosseto, un docente del liceo economico Rosmini è stato aggredito da una studentessa, in classe. Secondo quanto ricostruito, il prof aveva rimproverato la ragazza perché era uscita dall’aula senza chiedere il permesso, ma la studentessa aveva risposto male e quando il docente si è avvicinato per chiedere spiegazioni, la studentessa lo ha colpito al volto con lo smartphone.

È del dicembre scorso l’aggressione a un docente contro il quale un gruppo di studenti, a volto coperto e armati di coltelle e lamette, aveva organizzato una spedizione punitiva. Il prof, Vincenzo Giordano, insegnante di sostegno a Carpi (Modena), era diventato bersaglio dei ragazzi perché era intervenuto per difendere un suo alunno. Giordano aveva tentato di allontanare i ragazzi ed è stato colpito al volto: frattura scomposta del naso e 30 giorni di prognosi. Nell’ottobre del 2022, Maria Cristina Finatti, docente di 61 anni, viene colpita da pallini esplosi con una pistola ad aria compressa mentre era in classe, a Rovigo, nell’Istituto Viola Marchesini. Gli studenti furono sospesi, ma nonostante l’aggressione, alla fine dell’anno scolastico furono tutti promossi con in condotta.

Le reazioni –“L’episodio di questa mattina a Varese, che fa seguito a quello di Taranto, mostra un preoccupante aumento degli episodi di violenza che toccano le scuole e il loro personale. È necessario che si ponga, a questo punto, il problema di garantire la sicurezza nell’accesso alle scuole” scrive in una nota il Coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio. “Siamo preoccupati- afferma il presidente dell’Associazione DirigentiScuola, Attilio Fratta – . Occorre la certezza della pena sì, ma anche la certezza di misure restrittive immediate anche di natura diversa da quelle penali che diano riscontro a una condizione di impunità non più tollerabile. C’è una nuova emergenza sociale, ancorché educativa, da affrontare, lo Stato deve far sentire la sua presenza e deve garantire maggiori controlli e una maggior sicurezza ai dipendenti della scuola”.