Tutto è partito il 24 ottobre 2023, quando il Fatto Quotidiano ha raccontato dei ricchissimi incassi di Vittorio Sgarbi con le conferenze (leggi), il tutto in barba alla legge che impedisce ai membri dell’esecutivo “attività professionali in materie connesse alla carica di governo”. Da allora sono passati quasi tre mesi, le inchieste giornalistiche sono diventate due, come le indagini delle forze dell’ordine sugli affari del sottosegretario: una sul quadro di Rutilio Manetti rubato nel castello di Buriasco (Sgarbi è indagato per riciclaggio), l’altra sul capolavoro di Valentin de Boulogne che stava per essere venduto all’estero, il che è valso a Sgarbi un’accusa per esportazione illecita di beni culturali. Nel mezzo insulti ai giornalisti del Fatto e di Report che hanno condotto le inchieste, comportamenti giudicati inopportuni anche dai parlamentari di centrodestra e, soprattutto, la resistenza a oltranza del critico. Fino ad oggi, quando Vittorio Sgarbi ha deciso di farsi da parte dopo una lettera dell’Antitrust che di fatto certifica che lui quelle conferenze mentre è al governo non poteva e non doveva farle. Ecco la cronistoria completa di questi tre mesi, con tutti gli articoli di Thomas Mackinson e del Fatto Quotidiano sulla vicenda.

23 OTTOBRE 2023

Sgarbi, cachet d’oro in barba alla legge: 300mila € in 9 mesi

25 OTTOBRE 2023

Caso Sgarbi, il ministro Sangiuliano: “Ho dato tutto all’Antitrust e pure Meloni è informata”

25 OTTOBRE

Sangiuliano smentisce Sgarbi: “Non gli ho scritto nulla, non l’ho sentito. L’ultima telefonata prima degli inchiesta”

25 OTTOBRE 2023

Sgarbi, ecco favori retribuiti e rimborsi dubbi

26 OTTOBRE 2023

Tutte le bugie di Sgarbi: dall’Antitrust al ministro

26 OTTOBRE 2023

“Rimborso regolare!” Ieri l’ha fatto annullare

27 OTTOBRE 2023

“Trovate uno sponsor: bisogna dare a Vittorio almeno 3 mila euro”

28 OTTOBRE 2023

“Le consulenze di Sgarbi sono un’attività strutturata, l’incompatibilità c’è”

29 OTTOBRE 2023

I Comuni scappano da Sgarbi (che mente in tv su chi lo paga)

30 OTTOBRE 2023

Sgarbi contrattacca accusando il cronista. Ma è lui a diffamare

31 OTTOBRE 2023

Sgarbi vessa gli autisti e carica quadri nel bagagliaio

1 NOVEMBRE 2023

Sgarbi, parla l’autista abbandonato all’autogrill: “Per 1.500 euro voleva il mio silenzio”

1 NOVEMBRE 2023

Sgarbi nel mirino dell’Antitrust: “Non sono attività occasionali”

2 NOVEMBRE 2023

Caso Sgarbi, Passigli (esperto antitrust): “Il sottosegretario ha taciuto le società, un problema per lui all’Agcm”

4 NOVEMBRE 2023

A Sgarbi 1.500€ per valutare quadri: “Nessuna risposta, mai visto fatture…”

9 NOVEMBRE 2023

Sgarbi come Caligola: fa assessore il suo autista

21 NOVEMBRE 2023

“Sgarbi, buste di contanti e centro d’affari al ministero”

28 NOVEMBRE

L’Authority allarga l’inchiesta su Sgarbi: “Verifiche sui libri”

15 DICEMBRE 2023

Vittorio Sgarbi e il quadro che riappare nel 2021 con un ritocco: la tela seicentesca del Manetti rubata nel 2013 sembra proprio la sua

16 DICEMBRE 2023

Sgarbi e la tela rubata, i carabinieri nel castello del “delitto”

17 DICEMBRE 2023

Tela rubata, Sgarbi diffida la Rai: “Report va fermato”

19 DICEMBRE 2023

Quadro “rubato”, Sgarbi incolpa il restauratore (a cui deve un sacco di soldi)

20 DICEMBRE 2023

Sgarbi: zero risposte sul quadro rubato. Ma vuole 2 milioni da Fatto e da Report

5 GENNAIO 2024

Quella foto in hd che incastra Sgarbi: la sua tela è rubata

6 GENNAIO 2024

Sgarbi e il Manetti rubato: “In mostra finì la copia Hd”

6 GENNAIO 2024

Vittorio Sgarbi, il quadro “rubato” e la copia Hd. Lui si difende: “Pessime riproduzioni e bugie”. Ecco il video nel laboratorio che lo incastra

7 GENNAIO 2024

Nel video di Report i buchi e le “toppe” della tela trafugata coincidono con quella del sottosegretario

9 GENNAIO 2024

Furto di beni culturali. Il sottosegretario Sgarbi ora è indagato

9 GENNAIO 2024

Sgarbi prova a difendersi: “Nessun avviso, violato segreto istruttorio”. Procuratore conferma: inchiesta per riciclaggio

10 GENNAIO 2024

La candela mascherò il furto? Per Sgarbi ora c’è il riciclaggio

11 GENNAIO 2024

L’artigiano smentisce Sgarbi: “Non ho mai visto quella tela”

12 GENNAIO 2024

“Sgarbi espose la copia del Manetti, mente su di noi per sviare le indagini”

12 GENNAIO 2024

‘Ladròn de cuadros?’: la notizia su Sgarbi indagato fa il giro del mondo. E i giornali internazionali sottolineano il silenzio di Giorgia Meloni

13 GENNAIO 2024

Il blitz nelle case di Sgarbi: sequestrata la tela “rubata”

14 GENNAIO 2024

Sgarbi prova a impedire la messa in onda della puntata di Report: non solo la tela del Manetti, l’inchiesta condotta col Fatto si allarga

14 GENNAIO 2024

Sull’altra tela Sgarbi tenta di “depistare” spacciando un morto per il titolare

14 GENNAIO 2024

Anche un imprenditore lega a Sgarbi il quadro trafugato

15 GENNAIO 2024

L’avvocato chiede il dissequestro. Alla Camera le opposizioni contro il silenzio di Sangiuliano

20 GENNAIO 2024

Il caso arriva anche sul New York Times: “Il governo italiano resta in silenzio”

22 GENNAIO 2024

Soldi, indagini, balle e figuracce: i dieci motivi per cacciare Sgarbi

26 GENNAIO 2024

Sgarbi comprò il capolavoro (in nero) per soli 10 mila euro

28 GENNAIO 2024

“Ora tiro fuori l’ucc…”: Vittorio Sgarbi perde il controllo nel servizio di Report. E attacca il giornalista: “Se muore sono contento”

29 GENNAIO 2023

Il video degli insulti di Sgarbi al giornalista di Report: “Se muori in un incidente stradale sono contento”

30 GENNAIO 2024

Sgarbi, le 10 bugie sui quadri: se questo è un sottosegretario

31 GENNAIO 2024

Sgarbi, il voto sulla mozione di revoca slitta al 15 febbraio (il giorno in cui è attesa l’Antitrust). Pd e M5s: “Si nascondono per non decidere”

31 GENNAIO 2024

Silvestri (M5s): “La maggioranza rinvia e scappa. Vicenda grave, ne va della credibilità del Paese”

31 GENNAIO 2024

Sgarbi tra insulti e auguri di morte ai cronisti: per i deputati di centrodestra “comportamenti inopportuni”. Ma sulla mozione di revoca tutti dicono: “Voterò come mi dirà il partito”

31 GENNAIO 2024

Vittorio Sgarbi non sarà più il presidente della Fondazione Canova. Ecco perché il sindaco di Possagno lo ha silurato

2 FEBBRAIO 2024

Sgarbi si arrende dopo le inchieste del “Fatto”: “Mi dimetto, scriverò una lettera a Meloni. Secondo l’Antitrust non posso fare conferenze”