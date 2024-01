Urla, insulta, minaccia di abbassarsi i pantaloni e arriva ad augurare al suo interlocutore il destino peggiore: “Se lei muore in un incidente stradale io sono contento“. Sono le parole che il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha riservato ai giornalisti Manuele Bonaccorsi, di Report, e Thomas Mackinson del Fatto Quotidiano, autori dell’inchiesta sul quadro del pittore del Seicento Rutilio Manetti che risulta rubato. Una vicenda per la quale Sgarbi è indagato per riciclaggio di beni culturali dalla procura di Macerata. Come si vede dall’estratto video della puntata andata in onda su Rai3, davanti alle domande dei cronisti, l’esponente di governo perde la testa. Sbraita, infila una serie di insulti irripetibili e arriva addirittura ad alzarsi e a fare il gesto di abbassarsi la cerniera dei pantaloni: “Tiro anche fuori l’uccello così lo mandate in onda. Report mi fa cagare. È una trasmissione che quando la guardo mi viene il vomito, con quella faccia da Montanari di quello lì, non sapete un cazzo e siete ignoranti come delle capre”.

Dopo la messa in onda della puntata gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera e al Senato hanno espresso la loro solidarietà ai giornalisti vittime di attacchi e insulti. “Ma davvero Sgarbi non si rende conto della situazione gravissima e del discredito in cui sta gettando le istituzioni? E se non se ne rende conto lui, non c’è nessuno nel governo e nella maggioranza che ancora glielo abbia fatto capire? Toc toc! Giorgia Meloni, se ci sei batti un colpo”

Report va in onda domenica sul rai3 alle 20:55

video www.raiplay.it