Nonostante Chiara Ferragni sia tornata ‘più sorridente che mai’ sui social, il periodo vissuto dall’influencer non è di certo tra i più rosei. In una delle ultime stories postate dall’imprenditrice digitale, a cena con amici come Pardis Zarei e Angelo Tropea, spicca l’assenza dello storico braccio destro, Fabio Maria Damato. Dal 2015 i due, lavorativamente parlando, sono inseparabili. Damato è stato sempre considerato un punto fermo nello scacchiere della Ferragni anche se, specialmente a causa degli ultimi scandali, la posizione del manager pare essere a forte rischio.

Non era presente dunque durante l’ultima ‘rimpatriata’ della Ferragni. Intanto, sul proprio profilo Instagram, Damato ha postato un messaggio alquanto criptico: “Non importa quanti anni passano, ma con chi hai deciso di condividerli“, si legge. Sarà riferito alla Ferragni? Questo, ufficialmente, non possiamo saperlo, anche se le coincidenze iniziano ad essere molte. Diverse fonti riportano, inoltre, che il rapporto tra Fedez e il manager della moglie non sia mai stato idilliaco, specialmente dopo il pandoro-gate. L’artista, che starebbe trascorrendo delle forti incomprensioni con la Ferragni, avrebbe esplicitamente chiesto il licenziamento di Damato, dopo il grave danno d’immagine ‘recato’ ai Ferragnez.