Brad Pitt poteva stare giorni e giorni senza farsi la doccia. Lo ha raccontato l’attore Jason Priestley, ex coinquilino della star di Bastardi senza gloria, quando erano poco più che 20ennei, erano sempre in bolletta e in cerca di successo nello showbiz. Ospite nel programma televisivo Live with Kelly and Mark, il Brandon Walsh di Beverly Hills 90210 ha ricordato che abitava con Pitt e un altro coinquilino in “uno squallido appartamento di due stanze in un bruttissimo quartiere di Los Angeles”. Tra i tre vigeva una sorta di scommessa: chi riusciva a stare più a lungo senza farsi la doccia.

“Che orrore! Ma che diavolo di gioco era?”, ha sorriso Priestley nel ricordare il sozzo momento conviviale. “Chi vinceva? Brad, sempre e solo Brad. Ai tempi poteva stare molti giorni senza farsi la doccia”, ha concluso ridendo l’attore. L’epoca catapecchia, birra scadente, noodles e puzza d’ascelle finì per entrambi quando Priestley finì nel cast da protagonista di uno dei più seguiti telefilm adolescenziali di sempre e Pitt coprotagonista strafottente di Thelma & Louise.