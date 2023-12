“Pensati libera”? C’è molta farina del sacco di Fabio Maria Damato nello slogan diventato virale quest’anno dopo che Chiara Ferragni l’ha sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo. E forse c’è stato il suo “zampino” anche nel “pandoro-gate” che in questi giorni sta dando scandalo dopo la multa comminata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta e l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Milano. General manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection e della TBS Crew Agency, l’agenzia di marketing fondata dalla Ferragni nel 2009. Damato non solo è uno dei più cari amici dell’imprenditrice digitale ma anche il suo collaboratore più fidato, tanto che in uno dei primi episodi della serie Prime Video The Ferragnez, lei lo definisce “il mio braccio destro, sinistro, tutto. Mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa”.

E proprio dopo il “pandoro-gate” sarebbe finito nel mirino di Fedez – le indiscrezioni sul fatto che il cantante non lo ami troppo ritornano da anni con una certa ciclicità -, come scrive Guia Soncini in un articolo su Linkiesta, pur non nominando direttamente Damato: “Il marito ferragnico avrebbe mirato anche lui al bersaglio grosso: il licenziamento del principale esponente dello schieramento ferragnico, il collaboratore cui Chiara più s’affida, con cui il marito da sempre non va d’accordo”.

Pugliese originario di Barletta, sui social c’è un gran dibattere sulla sua laurea in economia aziendale nel 2008 alla Bocconi. Con un passato da fashion editor per Class Editor e per il Corriere della Sera, oltre che autore di testi di moda per Amica, Damato da maggio 2017 lavora per The Blonde Salad, la società di Chiara Ferragni nata dall’omonimo blog. Ed è membro del Camera Moda Fashion Trust. Il ragazzo risulta anche tra i produttori del documentario agiografico, è apparso nella serie tv sui Ferragnez disponibile su Amazon Prime, ma è soprattutto il responsabile delle creazioni che la Ferragni indossa in pubblico. L’occhietto cigliato, stemma riconosciuto del brand Chiara Ferragni Collection l’ha inventato lui, arrivando a scegliere la linea outfit della propria creaturina bionda. Muscoli ultra scolpiti, look griffatissimi, viaggi e visite d’arte punteggiano il suo profilo Instagram seguito da 87mila persone che per, negli ultimi giorni è silenzioso come quello dei Ferragnez: l’ultimo post risale al 10 dicembre scorso.