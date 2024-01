C’è il caro affitti e poi ci sono le case care a prescidere dal mercato. Le case impossibili, chissà chi le affitterà. È il caso dell’ex attico dove Fedez e Chiara Ferragni hanno vissuto prima di trasferirsi nella nuova casa di proprietà. L’immobile, che come la nuova dimora si trova a Milano zona Citylife, è curato dall’agenzia Roseto Prestige e il prezzo è di 35 mila euro al mese. Tanti? Ma com’è composto il lussuoso appartamento? “Situata nella residenza firmata Zaha Hadid all’undicesimo ed ultimo piano, del quale gode dell’uso e dell’accesso esclusivo, si riserva una vista unica nel suo genere sullo skyline milanese ed il paesaggio circostante. Inserita nel moderno contesto di Citylife, la struttura è circondata da una delle più vaste aree pedonali della capitale meneghina, completamente libera dal traffico, rendendola così un ambiente ideale per le famiglie che, pur vivendo in una delle zone più cool di Milano”.

Un idillio, insomma. Ma se uno fosse interessato agli interni, ecco che l’annuncio spiega: “L’imponente e luminosa zona giorno, contornata da numerose vetrate, è caratterizzata da doppie altezze, che conferiscono all’ambiente una spaziosità unica nel suo genere. Arredamenti di design di grandi firme (…). Di evidente pregio è la scenografica ed elegante scalinata con gradini a sbalzo, led retro illuminanti e parapetto in cristallo, che conduce alla zona hobby/soppalco, da dove è possibile ammirare il soggiorno in tutta la sua profondità. Dalla zona living si accede all’ampio terrazzo di oltre 100mq, dal quale si gode di una vista mozzafiato su tutto il territorio circostante”. Non manca la Jacuzzi sul terrazzo (eh), una bella cucina con isola per i piani cottura, tre camere con bagno. Inutile dire che i fan della coppia hanno visto la casa diverse volte nelle stories e nei post Instagram di Ferragni e Fedez, da sempre capaci di condividere la loro quotidianità in modo diretto e senza filtri.