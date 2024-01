L’espressione del viso del principe William all’uscita dall’ospedale è l’unico vero indizio, rispetto alla salute di Kate Middleton, al quale ci si possa affidare dopo il bollettino diffuso da Kensington Palace mercoledì pomeriggio. Per suo preciso desiderio, la principessa del Galles vuole che sia mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni, per proteggere la sua privacy e la tranquillità dei tre figli, George (10 anni), Charlotte (8 anni) e Louis (4 anni).

Ma questo non basta a fare tacere il desiderio di conoscere la verità sul suo stato di salute dando fiato a voci e teorie che finora non hanno trovato alcuna conferma ufficiale. L’unica cosa che il palazzo ha fatto trapelare è che non si tratta di una forma tumorale, mentre i bene informati sono convinti che sarà la stessa Kate a dare dettagli quando sarà pronta a farlo. Per ora ci si deve accontentare del “sta bene” girato dopo la vita del principe William, consapevoli che difficilmente sarà emesso un altro bollettino ufficiale prima delle dimissioni.

Che la situazione sia seria lo confermano sia l’espressione di William che la lunga degenza, due settimane in ospedale e poi almeno due mesi a casa. L’erede al trono è andato a far visita alla moglie giovedì, prima di andare a prendere i bambini a scuola, cercando di garantire loro una routine rassicurante. Nessun commento, da lui, ma un volto decisamente teso alla guida della sua auto. Il quotidiano The Sun ha ricostruito una teoria affidandosi al medico Zoe Williams che sostiene si sia trattato o di qualche patologia che deve aver afflitto Kate da sempre e che non era mai riuscita a risolvere, portandola a un intervento “programmato”, oppure si può essere trattato di qualcosa che è emerso recentemente. Questo, alla luce del ricovero che, all’improvviso ha fatto saltare le agende di casa, compresa la visita in Italia prevista in marzo. “Due settimane in ospedale sono un tempo molto più lungo di quanto non ci si aspetti normalmente – ha commentato la Williams – ma va anche considerato che Kate non conduce una vita normale”. In quanto futura regina, ha concluso, per proteggerla i dottori “eccedono in precauzione”. Quindi la teoria sarebbe: speriamo si sia trattato di una operazione “minore” seguita da un eccesso di precauzione per tenerla monitorata e proteggerla da eventuali complicanze.

Il Daily Express, invece, ha sentito la dottoressa Deborah Lee, la quale ha confermato che il normale tempo di degenza per una chirurgia addominale va dai 4 ai 7 giorni. Dopo un intervento laparoscopico i tempi sono persino ridotti a 2, massimo 4 giorni, ma tutto dipende da cosa è stato fatto con esattezza. Proprio l’elemento sul quale si fanno congetture, ma nessuno è in grado di confermare. La d.ssa Lee azzarda: “Se il paziente ha necessità di andare in terapia intensiva, allora la permanenza in ospedale si allunga, così come il riposo post ricovero”. Se in Gran Bretagna nessuno azzarda ipotesi con certezza, nel rispetto della privacy richiesto, in Italia le teorie fioccano. Più accreditate, naturalmente, quelle del corrispondente reale di lungo corso Antonio Capranica che, stando alle sue fonti, avanzerebbe l’idea di una diverticolite acuta.

Così si spiegherebbero anche i due mesi di ritiro dagli impegni pubblici prescritti dopo l’ospedale. A questo proposito si aggiunga anche che la famiglia di Kate, alla quale è molto legata, è già pronta trasferirsi a Windsor, all’Adelaide Cottage, dai principi del Galles, per occuparsi di lei e dei nipotini. In forze ci sarebbero già la mamma Carole, il padre Michael, la sorella Pippa ed il fratello James che hanno cancellato tutti gli impegni pubblici fino a dopo pasqua. Per un ramo della famiglia che si mette a totale disposizione, l’altro tace. Al momento dalla California non sarebbero arrivati né telefonate né messaggi per dare conforto a William o a Kate da parte di Harry e della moglie Meghan, ma solo un muro di silenzio.

Infine il quotidiano on line (americano) Women's Health elenca le ragioni che possono portare a chirurgia addominale alla quale è stata sottoposta Kate, che vanno da: appendicectomia, rimozione della cistifellea, ernia o rimozioni di forme tumorali benigne come i lipomi.