Non c’è pace per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata “beccata” da Striscia la Notizia a bordo del suo Suv, fermo con le quattro frecce in via Monte Napoleone, nel cuore del quadrilatero della moda di Milano. Così, l’inviato del tg satirico di Canale 5, Vittorio Brumotti, le ha recapitato la sua iconica “merdina”, il “premio” che consegna solitamente a chi occupa la strada in posti riservati a disabili e pedoni. Il ciclista e volto della tv le ha fatto notare che non si lascia l’auto così e Chiara Ferragni gli ha ammesso: “Hai ragione”.

