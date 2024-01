“Non sono come tutte quelle esaurite che stanno attente a qualsiasi cosa. Quando nascevano i bimbi prima non c’erano tutte queste restrizioni. Io anche con il cibo, se vado in un posto che conosco mangio crudo ecc “. Questa la frase scritta in una Instagram story da Chiara Nasti, influencer da 2 milioni di follower e moglie del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni in attesa del secondo figlio. Un’affermazione a dir poco azzardata che le ha scatenato addosso moltissime critiche. Intanto perché il suggerimento pare essere quello di mangiare serenamente pesce crudo purché ci si “fidi” dei locali che lo servono. Giusto? Non proprio. “Vale sempre la raccomandazione però di preferire i cibi cotti, perché i parassiti e microrganismi che possono essere presenti nel cibo crudo sono sensibili alle cotture. Questo è il motivo per cui, soprattutto in gravidanza, è raccomandato consumare sempre pesce o frutti di mare ben cotti”, si legge sul sito Humanitas. E ancora: “L’abbinamento del pesce crudo alle verdure crude, specie se non si è certi che siano state ben lavate, è da evitare per scongiurare il rischio di toxoplasmosi“. Si tratta di una malattia che, se contratta in gravidanza comporta dei rischi, anche gravi, per il nascituro”. Insomma, bene sarebbe non seguire i consigli di Nasti ma affidarsi a ginecologi. Tante le critiche social, soprattutto su X, indirizzate all’influencer. Non è la prima volta che Nasti finisce nell’occhio del ciclone. Sempre in gravidanza, quando era in attesa del primo figlio, dichiarò: “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… per ora non ho preso un chilo! Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano… io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.